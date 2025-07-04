Fethiye'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Esenköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel