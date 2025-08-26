Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yakacık Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yakacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
