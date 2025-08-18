Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 30 metrekarelik alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahalesiyle 16.30 itibariyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 30 metrekarelik alan zarar gördü. Yanan alanın yanı başındaki Akmaz Plajı'nda bulunan ve söndürme çalışmalarını endişeyle izleyen vatandaşlar, soğutma çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrılan arazözleri alkışlarla uğurladı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Transferden herkes çekildi! Sancho adım adım Beşiktaş'a

Transferden herkes çekildi! Dünyaca ünlü futbolcu Beşiktaş'a kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

Fenerbahçe'de çilingir aranıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.