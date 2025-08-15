Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu mevkisinde çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
