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Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, alevler yayılmadan söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 arazöz, su tankeri ve personel sevk edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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