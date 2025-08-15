Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor.