Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu yakınlarında çıkan orman yangınına, hava ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, Türk yıldızı transfer etti! Hem de 1. Lig'den
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı

Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağ açıklandı! Servet harcamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.