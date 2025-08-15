Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu yakınlarında çıkan orman yangınına, hava ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel