Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıkan yangına 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Fethiye'nin Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel