Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıkan yangına 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.