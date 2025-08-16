Fethiye'de Orman Yangını 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte söndürüldü. Yangında 0,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 0,8 hektar alan zarar gördü.Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 amfibik uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal araç ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatin ardından saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 0,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Haber: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

