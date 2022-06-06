Fethiye'de orman yangını (2) - Haberler

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Fethiye'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fethiye'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangını, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangını, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 2 dekar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması; havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz ile 20 orman işçisi tarafından yürütüldü.

Muğla genelinde 1-5 Haziran'da yıldırım kaynaklı 17 orman yangının çıktığı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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