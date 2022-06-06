Fethiye'de orman yangını - Haberler

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Fethiye'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Fethiye'de orman yangını

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başlatıldı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 1 helikopter ile havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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