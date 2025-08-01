Fethiye'de Organ Bağışı: 4 Hastaya Yaşam Umudu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, ailesinin bağışlama kararıyla 4 hastaya nakledilecek şekilde düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 4 hastaya nakledilecek.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Organ Nakli Koordinasyon Birimi'nin organizasyonuyla gece saatlerinde Denizli, Aydın, Antalya ve İzmir'den gelen uzman ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın kalp, karaciğer, ince bağırsak ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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