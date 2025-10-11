Fethiye'de Ölü Bulunan Kurt Üzerine İnceleme Başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kurt yol kenarında ölü bulundu.

Fethiye-Ölüdeniz kara yolu kenarında bir hayvan ölüsü görenler durumu, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, hayvan üzerinde inceleme yaptı.

Hayvanın genç bir kurt olduğunu tespit eden İlemin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 gün önce ölmüş ve vücudunda deformasyon olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan ve yaban hayvanının çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) olabileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten İlemin, şunları kaydetti:

"Yapılan incelemelerde doğadaki sahipsiz köpekler ile melezleşmiş bir kurt bireyi olabileceği de değerlendirildiği için hayvandan genetik numuneler alınmıştır. Alınan biyolojik örneklerin ülkemizdeki kurt-köpek hibritleştirmesi konulu TÜBİTAK araştırma projesi kapsamında analizleri yapılacaktır."