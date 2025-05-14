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Fethiye'de öğretmen, öğrenci ve veliler şiir dinletisi sundu

Fethiye'de öğretmen, öğrenci ve veliler şiir dinletisi sundu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler şiir dinletisi sundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler şiir dinletisi sundu.

Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyas İlk Okulu 2-C sınıfı Öğretmeni Mahinur Göker Aktaş tarafından organize edilen etkinlik, Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi.

"Şiirin kanatlarında çocuk sesleri" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdi. Dinletide bazı öğrenci velileri de şiir okudu ve enstrümanlarıyla öğrencilere eşlik etti.

Dinletinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile okul müdürü Alim Kılçar, sahne alan katılımcılara çiçek takdim etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Şube Müdürü Ekrem Gürhan ile Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, veliler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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