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Fethiye'de öğrencileri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 22 öğrenci yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 22'si öğrenci 25 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile 2 öğretmen ve 22 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrolü olarak sağlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 22'si öğrenci 25 kişi yaralandı.

Ortaca ilçesindeki bir ortaokul öğrencilerini taşıyan İbrahim K. idaresindeki 48 ARJ 588 plakalı otobüs, Fethiye- Muğla kara yolu Göcek mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile 2 öğretmen ve 22 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Öğrencilerden bazıları ambulansla, durumu iyi olanlar ise kaza yerine gelen aileleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

Geziden döndüğü belirtilen öğrenciler ile diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrolü olarak sağlandı. Otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Fethiye Muğla Yaşam Güncel Haberler

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