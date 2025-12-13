Fethiye'de öğrenciler gıda güvenilirliğini eğlenerek öğreniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gıda yüksek mühendisi Cihan Altınkaynak, ilkokul öğrencilerine ud ile piyano eşliğinde uygulamalı olarak güvenilir gıda eğitimi veriyor.

Hobi olarak müzik ve görsel sanatlarla uğraşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Cihan Altınkaynak, kentteki 2. ve 3. sınıf öğrencilerine "gıda güvenilirliği" konusunda bilgi aktarıyor.

Altınkaynak, ilk olarak öğrencilere israfın önlenmesi, etiket okuma, benzer ürünler arasındaki farkları anlatıyor ve öğrencilere ürünler arasında bilinçli seçim yapmayı öğretiyor.

Anlatımın ardından afişler ile kartondan hazırladığı yiyecek ve içecek çeşitlerini öğrencilere dağıtan Altınkaynak, çocuklara temsili olarak alışveriş yaptırıyor. Etkinlikte yine öğrencilerin arasından seçilen gıda dedektifine de güvenilir gıdayı belirletiyor.

Altınkaynak, uygulamalı eğitimin ardından çocuklar için hazırladığı "Oku etiketini, bil içini" şarkısını ud ve piyano eşliğinde öğrencilerle seslendiriyor.

"Amacımız sadece bilgi vermek değil bilinç oluşturmak"

Altınkaynak, AA muhabirine, projeyle güvenilir gıdayı anlattığını ve uygulamayla pekiştirdiğini söyledi.

İlkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetişme çağında olduğunu ve çok fazla gıda tüketmelerine rağmen gıda okuması yapamadıklarını dile getiren Altınkaynak, "Bu projeyi uygularken müzik de kullandık çünkü sadece konuştuğumuzda dikkatleri dağılabiliyor. Amacımız sadece bilgi vermek değil bir bilinç oluşturmak. Müzikle çocukların eğlendiği anlarda, onlara bilinç kazandırarak öğrendiklerini hayatları boyunca devam ettirmelerini istiyoruz." dedi.

Altınkaynak, her şeyin okumayla başladığını, okullarda gıdayı okumayı da öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilerin gıdanın içeriğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Altınkaynak, "Doğru gıdayı kendileri seçmesi lazım. Onlara da sorumluluk verdiğimiz bir proje. Onlara sadece bilgi vermek yerine bazı sorumluluklarının olduğunu anlatıyoruz. Tüketici olarak da sahip oldukları sorumlulukları bilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

"Tüketici aynı zamanda en iyi denetmen"

Altınkaynak, tüketicinin aynı zamanda en iyi denetmen olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın restorana gittiklerinde gözlemleme bilinci olması lazım. Alışverişlerde küçük müfettişler gibi denetim yapabilirler. Aslında hepimiz ufak birer denetçi olmalıyız. Hijyenik olmayan bir yeri gördüklerinde mutlaka 174'ü arayarak birer denetçi gibi bildirim yaparlarsa bizler daha kolay dönüş yaparız. Tüketici günlük hayatta sürekli alışveriş yaptığı için birer denetçi. Bu bilinç için okullarda projemizi sürdüreceğiz."

Eğitim çalışması yapılan Eldirek İsmail Sarıkaya İlkokulu Müdürü Mustafa Şaban Yelmer ise eğitimin çocuklar ve öğretmenler için son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

En iyi öğrenme şeklinin yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğunu anlatan Yelmer, "Projeyle çocuklar gıda güvenilirliğini yaşayarak öğrendi. Bunun çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Okulumuzda da eğitimin verilmesi çok iyi oldu." diye konuştu.