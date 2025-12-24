Fethiye'de öğrenci, paspaslanan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark ederek yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkaran öğrencinin bu duyarlı davranışı ödüllendirildi.

Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören Gülçin Miray Karaman (11), okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını görünce, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı.

Çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüyen Karaman, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyerek sınıfa girdi.

Bu anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul yönetimi, küçük yaşta sergilenen bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek öğrenciye hediye verdi.