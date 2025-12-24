Haberler

Fethiye'de öğrenci, paspaslanan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğrenci, temizlik görevlisinin yeni silinen alanını kirletmemek için ayakkabılarını çıkararak duyarlı bir davranış sergiledi. Okul yönetimi, bu örnek davranış için öğrenciyi ödüllendirdi.

Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören Gülçin Miray Karaman (11), okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını görünce, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı.

Çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüyen Karaman, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyerek sınıfa girdi.

Bu anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul yönetimi, küçük yaşta sergilenen bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek öğrenciye hediye verdi.

