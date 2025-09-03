Haberler

Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Akdeniz Foku Görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tarzan Koyu'nda vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz fokunu görüntüledi. Fok, koyda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Fethiye ilçesi Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
