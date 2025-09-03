Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Akdeniz Foku Görüntülendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Tarzan Koyu'nda, nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku görüntülendi.

Fethiye ilçesi Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.