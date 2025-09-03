Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Akdeniz Foku Görüntülendi
Fethiye ilçesi Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
