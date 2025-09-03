Haberler

Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Akdeniz Foku Görüntülendi

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tarzan Koyu'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku vatandaşlar tarafından görüntülendi. Fok, bir süre koyda dolaşarak gözden kayboldu.

Fethiye ilçesi Tarzan Koyu'ndaki vatandaşlar, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunu fark etti. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, fokun bir süre koyda dolanıp daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
