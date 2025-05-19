Fethiye'de Muhasebeciye Akaryakıt İstasyonunda Saldırı

Fethiye'de Muhasebeciye Akaryakıt İstasyonunda Saldırı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda muhasebeci Perihan Deveci'ye tekme ve yumruklarla saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin (46), bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S. (21), H.A. (20) ve T.A.'yı (22) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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