Fethiye'de Motosiklet Yaya Çarptı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

O.Ö. idaresindeki 34 HZN 063 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.O'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın motosikletin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
