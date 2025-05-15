Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 28 yaşındaki sürücü Umutcan Güçlü yaşamını yitirdi. Kaza, Fethiye-Antalya kara yolunda meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Umutcan Güçlü'nün (28) kullandığı 15 ADJ 148 plakalı motosiklet, Fethiye- Antalya kara yolu Çamköy mevkisinde, Berat U. (25) idaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Güçlü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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