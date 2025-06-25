Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 29 yaşındaki Merve Sönmez, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Haziran'da Yeşilüzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası 07 SDB 70 olan otomobil ile 48 ATF 369 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Merve Sönmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sönmez, bugün yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),