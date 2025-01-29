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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda motosikletinin dereye yuvarlanması sonucu yaralanan sürücü, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlker Oruç'un kullandığı 07 Y 4482 plakalı motosiklet, Karagedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan yoldan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Yaralı sürücü, JAK ekibince dereden yaklaşık 10 metre yukarıda bulunan yola çıkarıldı.

Oruç, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet ise dereden kurtarıcı yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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