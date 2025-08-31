Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Veli Günay (36) hayatını kaybetti. Kaskının başından fırladığı belirlenen sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 1 çocuk babası Veli Günay'ın kontrolünü yitirdiği 48 AHL 728 plakalı motosiklet devrildi. Kaza sırasında kaskı başından fırladığı belirlenen motosiklet sürücüsü Günay yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

