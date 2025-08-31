Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Veli G'nin (36) kullandığı 48 AHL 728 plakalı motosiklet, Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosikletin sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.