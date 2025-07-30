Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Osman K. hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Osman K. idaresindeki 48 ASD 362 plakalı motosiklet ile E.B. yönetimindeki 48 ABJ 827 plakalı hafif ticari araç, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Osman K, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir süre yolun sağında bekleyen hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpışma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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