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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İ.K.K'nin (18) kullandığı 48 ATB 572 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden B.A. idaresindeki 34 EG 8731 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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