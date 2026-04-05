Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağa dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Batuhan Bek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sağa dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Batuhan Bek (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Muğla'dan Seydikemer yönüne giden Batuhan Bek'in kullandığı 48 ASN 989 plakalı motosiklet, sağa dönüş için manevra yapan İbrahim Kus yönetimindeki 07 MKT 21 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Bek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, otomobil sürücüsü Kus'u gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
