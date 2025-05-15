Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 28 yaşındaki Umutcan Güçlü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Umutcan Güçlü (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Umutcan Güçlü idaresindeki 15 ADJ 148 plakalı motosiklet ile B.U. idaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonet çarpıştı. Güçlü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulup yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güçlü'yü özel bir hastaneye kaldırdı. Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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