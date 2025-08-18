Fethiye'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu, motosiklet şarampole devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.M.D. idaresindeki 48 UB 750 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Eda Koçin (26), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Koçin, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
