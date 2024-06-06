Fethiye'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Çalıntı 8 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kentte son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan U.M, K.Ö. ve K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çalıntı olduğu belirlenen 8 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.