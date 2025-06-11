Fethiye'de Motoryatta Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinada demirli bir motoryatta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

1) FETHİYE'DE MARİNADA DEMİRLİ MOTORYATTA YANGIN

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yanan motoryat marinadan uzaklaştırıldı.

Göcek Mahallesi'ndeki MUÇEV Marina'ya demirli 'Efendi 1' isimli motoryatta, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden marina görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için marina yetkilileri, yanan yatı olay yerinden uzaklaştırdı. Söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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