Fethiye'de Motoryatta Yangın Çıktı

Fethiye'de Motoryatta Yangın Çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki MUÇEV Marina'da demirli 'Efendi 1' isimli motoryatta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yanan motoryat uzaklaştırıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yanan motoryat marinadan uzaklaştırıldı.

Göcek Mahallesi'ndeki MUÇEV Marina'ya demirli 'Efendi 1' isimli motoryatta, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden marina görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için marina yetkilileri, yanan yatı olay yerinden uzaklaştırdı. Söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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