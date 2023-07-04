Fethiye'de Minibüse Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ayhan Y'nin kullandığı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ayhan Y. sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, minibüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ayhan Y'nin kullandığı 48 HR 472 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Ayhan Y. sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel