Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Engin B. idaresindeki 48 HO 3116 plakalı minibüs, Adnan Menderes Bulvarı'nda Furkan H. yönetimindeki 16 APT 77 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
