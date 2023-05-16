Fethiye'de milli sporcular, Kaymakam Karaman ile Başkan Karaca'yı ziyaret etti

Fethiye ilçesinde milli sporculardan oluşan ekip, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Fethiye ilçesinde milli sporculardan oluşan ekip, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Gençlik Haftası dolayısıyla Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit önderliğindeki ziyarette, Türkiye şampiyonu olan milli karateciler Hatice Sena Kayacan, Mustafa Aydemir, Deniz Aslantaş, Irmak Sönmez, güreşçi Egehan Katrancı ile down sendromlu sırık ve gülleci Beyza Keskin yer aldı.

Kaymakam Karaman, ilçeden çok sayıda milli sporcunun çıktığını belirterek, kendisini ziyaret eden sporculara gelecek müsabakalarında başarılar diledi.

Karaca ise sporcuların her zaman yanında olacaklarını kaydetti.