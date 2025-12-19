Haberler

Fethiye'de yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yolcu midibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi. Soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yolcu midibüsü ile minibüs kavşakta çarpıştı, kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Engin Bozkurt'un kullandığı 48 HD 3116 plakalı yolcu midibüsü ile Furkan Hazar yönetimindeki 16 APT 77 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 13 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
