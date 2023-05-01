Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fethiye'de mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Fethiye'de mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Rasıh Murat Kuzucu'nun kullandığı 48 AAN 755 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak mermer atölyesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Atatürk Bulvarı Fethiye Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title