Fethiye'de mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde mermer atölyesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rasıh Murat Kuzucu'nun kullandığı 48 AAN 755 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak mermer atölyesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel