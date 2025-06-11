Fethiye'de Marina'da Yangın: Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

Fethiye'de Marina'da Yangın: Tekne Kullanılamaz Hale Geldi
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki marinada bağlı bir teknede çıkan yangın, marina görevlileri ve çevredeki denizcilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinada bağlı teknede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahale marina görevlileri ile çevredeki denizciler tarafından yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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