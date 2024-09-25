Fethiye'de Marina'da Tekne Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir marinada bulunan 'Milda' isimli teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki marinada bağlı bulunan teknede çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'ndaki belediyeye ait marinada bağlı olan "Milda" isimli teknenin kaptan köşkünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekneyi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Teknede hasara neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.