Haberler

Fethiye'de Mahsur Kalan Alman Turist Kurtarıldı

Fethiye'de Mahsur Kalan Alman Turist Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 30 yaşındaki Alman turist, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Alman turisti, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

İlçeye tatile gelen D.M.A. (30) yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen turist, daha sonra kayalıklarda mahsur kaldı.

Turistin yardım çağrısını duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi.

Bölgeye iple kurtarma istasyonu kuran ekipler, kayalıklarda mahsur kalan turiste ulaştı.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı

Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.