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Fethiye'de lokantada yangın çıktı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de lokantada yangın çıktı

Fethiye ilçesinde bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye ilçesinde bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Taşyaka Mahallesi İtfaiye Fethiye Güncel Haberler

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