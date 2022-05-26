Fethiye'de koydaki çevre temizliğinde bir kamyon çöp toplandı - Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Küçük Samanlık koyunda yapılan çevre temizliğinde 1 kamyon çöp toplandı.

Fethiye'yi Temiz Tut Derneği (Keep Fethiye Clean) ile Son Çöp Bükücüler Grubu iş birliğinde, koyda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Alper Balcı'nın da katıldığı temizlik çalışmasına, Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

"Çöpler eve yaşasın Fethiye" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu katılımcılar 1 kamyon çöp topladı.

Kaymakam Balcı, gazetecilere, vatandaşlara daha temiz bir ortam sunmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çalışma içerisinde yer aldıklarını söyledi.

Daha temiz bir Fethiye için herkesin duyarlı olmasını, vatandaş olarak doğaya karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen Balcı, "Temiz bir çevrede yaşamak herkesin hakkı. Çevreyi kirletenleri uygun bir dille uyarmalıyız. Güzel bir etkinlikle çevre temizliği yaptık. Katılım sağlayan dernek, çevreci grup ve vatandaşlara teşekkür ederim." dedi.