Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz açık su yüzme yarışı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında Kelebekler Vadisi- Ölüdeniz açık su yüzme yarışı gerçekleştirildi.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 487 sporcu katıldı.

Kelebekler Vadisi sahilinde starttan önce konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, sporcuları cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

Ertaş ile Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in verdiği startın ardından sporcular, 6 bin metrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attı.

Gençler genel klasman kadınlarda Sıla Pazar, erkeklerde ise Doğan Türeli birinciliği kazandı.

Masterler genel klasman kadınlarda Viktoriya Üçüncü, erkeklerde de Suriye uyruklu Naeim Masri birinci oldu.

Masri, gazetecilere, Ölüdeniz'in suyunun çok güzel olduğunu, yüzerken keyif aldığını söyledi.

Denizin sakin ve parkurun çok zor olmadığını ifade eden Masri, "Suriyeliyim tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Zaten benim dedem de Türk. Türkiye'de yarışmak güzel bir duygu." dedi.

Sıla Pazar ise Ege Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu, organizasyonun çok keyifli geçtiğini kaydetti.

Kelebekler Vadisi'nden başlayan ve Ölüdeniz'de biten parkurun çok güzel olduğunu dile getiren Pazar, "Suyun temizliği, berraklığı ve sıcaklığı çok iyiydi. Bu mevsimde kesinlikle yarış yapılması çok mantıklı olmuş." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.