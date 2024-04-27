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Fethiye'de kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan ve kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan ve kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde dün sabah saatlerinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Burak Dinler'den (32) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, bir süre sonra Dinler'in cansız bedenine ulaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Fethiye Muğla Olay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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