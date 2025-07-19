Fethiye'de Kayıp Kadının Ölümü: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fethiye'de 18 Nisan 2022'de hakkında kayıp başvurusu yapılan A.D'yi arama çalışmaları kapsamında 12 Haziran'da ilçede ormanlık alanda A.D'ye ait olduğu tespit edilen kemik parçaları ve kıyafetler bulundu.

Kayıp kadının ölümüyle ilgili yürütülen tahkikatta A.D'nin 12 Nisan 2022'de eşi, eşinin iki kardeşi ve eşinin amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Zanlıların yakalanması için Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 47 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.