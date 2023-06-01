Fethiye'de kaybolan Avustralyalı turisti arama çalışması başlatıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Avustralyalı turistten 1 haftadır haber alınamazken, polis ekipleri Avustralyalı turisti arama çalışması başlattı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Avustralyalı turistten 1 haftadır haber alınamazken, polis ekipleri Avustralyalı turisti arama çalışması başlattı.
Fethiye'ye tatile gelen yabancı turist 69 yaşındaki Neil Cooper, 24 Mayıs'ta kaldığı aparta geri dönmeyince yakınları durumu polise bildirdi. Arama çalışmalarını başlatan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan araştırmalar sonucu Neil Cooper'ın Antalya'nın Kaş ilçesine otobüs bileti aldığını ve otobüse binmediği belirledi. Konakladığı apart civarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA