Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı - Haberler

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Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçinin 6 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Fethiye ekibi bölgeye gitti.

Ekip üyeleri, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.

Güvenli alana ulaştırılan keçi, sahibine teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi, Arama Kurtarma, Fethiye, Güncel, Haberler

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