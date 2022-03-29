Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.
Ölüdeniz Mahallesi kırsalındaki kayalık alanda bir keçinin 6 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Fethiye ekibi bölgeye gitti.
Ekip üyeleri, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.
Güvenli alana ulaştırılan keçi, sahibine teslim edildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel