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Fethiye'de Kar Yağışı Keyif Veriyor

Fethiye'de Kar Yağışı Keyif Veriyor
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Muğla'nın Fethiye, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde etkili olan kar yağışı, bölge halkına eğlenceli anlar yaşatırken, ulaşım için kar küreme çalışmaları sürüyor. Yamaç paraşütü merkezi Babadağ da beyaz örtüyle kaplandı.

Muğla'nın Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Menteşe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde, kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışması yürütüyor.

Bölgede vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da yoğunluğa neden oldu. Araçlarını yol kenarına park edenler kartopu oynadı, piknik yaptı. Jandarma ve polis ekipleri bölgede olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Yamaç paraşütü merkezi Babadağ beyaza büründü

Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da da kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Nif ile Koruköy Mahallesi de kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Fethiye-Çameli kara yoluna gelen çok sayıda kişi araçlarını yol kenarına park ederek kar üzerinde vakit geçirdi. Bazıları çocuklarıyla kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Bazıları ise kar üzerinde piknik yaptı.

Bölgeye Dalaman ilçesinde gelen Azim Sarıhan, çok güzel kar yağdığını söyledi. Kar yağdığı için mutlu olduklarını ifade eden Sarıhan, "Her şey çok güzel, herkesi bekleriz." dedi.

Seydikemer ilçesine bağlı Seki, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler ve Doğanlar mahallelerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde gece de süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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