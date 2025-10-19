Haberler

Fethiye'de Kanser Farkındalığı İçin 'Yaşam İçin Yarış' Koşusu Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanser hastalarına yardım ve kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yaşam İçin Yarış' koşusu yapıldı. Etkinliğe katılan yaklaşık 250 kişi, 5 kilometrelik parkuru tamamlayarak destek verdiler.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve kanser hastalarına yardım etmek için "Yaşam İçin Yarış" koşusu yapıldı.

Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çoğunu ilçede yaşayan İngilizler ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 250 kişi katıldı.

Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünden başlayan yarışta, yaşları 4 ila 80 arasında değişen katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için mücadele etti.

FERAV Müdürü Dilek Dinçer, gazetecilere, etkinliğin 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elde edilen gelirle Fethiye Devlet Hastanesi ihtiyaçlarının karşılandığını ve kanser hastalarına destek olunduğunu vurgulayan Dinçer, "Bu sene de güzel bir çalışma oldu. FETAV gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Yarış sonunda, kategorilerinde dereceye girenlere madalya, tüm yarışçılara da katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
